du mardi 6 juillet au vendredi 9 juillet

**Mardi 6 juillet à 10h, Atelier de suspensions en coquillages** Décoration de coquillages, pour créer des suspensions. A partir de 5 ans, sur inscription à la médiathèque ou par téléphone : 05 62 13 43 02. Dans les jardins autour de la Médiathèque **Mercredi 7 juillet à 10h, Heure du conte sur la mer** A partir de 6 ans, sur inscription à la médiathèque ou par téléphone : 05 62 13 43 02 Dans les jardins autour de la Médiathèque **Vendredi 9 juillet à 10h, Création d’un aquarium collectif.** Origamis, coloriages et découpages, pour faire vivre un aquarium. A partir de 5 ans, sur inscription à la médiathèque ou par téléphone : 05 62 13 43 02. Dans les jardins autour de la Médiathèque Retrouvez toutes les activités sur votre territoire sur le site de Partir en Livre : [https://www.partir-en-livre.fr/](https://www.partir-en-livre.fr/) En partenariat avec le CNL et Toulouse Métropole.

entrée libre, sur inscription

Votre médiathèque participe au Festival Partir en Livre, pour sa 7ème édition, sur le thème « Mer et Merveilles ». Médiathèque municipale Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

