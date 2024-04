Partir en livre Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 19 juin 2024.

Partir en livre L’association du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie vous invite à la grande fête du livre jeunesse Partir en livre 19 juin – 20 juillet Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-19T06:00:00+02:00 – 2024-06-19T08:00:00+02:00

Fin : 2024-07-20T06:00:00+02:00 – 2024-07-20T08:00:00+02:00

Du 19 juin au 21 juillet 2024

L’association du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie vous invite à la grande fête du livre jeunesse Partir en livre avec les communes de Toulouse Métropole. Une 10e édition qui s’inscrit dans la dynamique des Olympiades culturelles, afin d’explorer les liens entre la littérature, le jeu et le sport. Les mots d’ordre de cette année ? Lisez, bougez !

Au programme des ateliers avec des auteurs et illustrateurs, des lectures, des ateliers radios, sérigraphie, à la conquête des parcs et jardins de la métropole. Cet été, jouez le jeu et venez entraîner votre corps et votre esprit aux plaisirs littéraires !

Programme complet à découvrir sur le site du Festival du Livre de Jeunesse, festival-livre-jeunesse.fr

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/partir-en-livre/ »}] [{« link »: « https://festival-livre-jeunesse.fr/2024/ »}]

Tout public Langues et littérature