Partir en livre 2021-07-07 10:00:00 – 2021-07-07 12:00:00 CAC Jean Glavany Allées Larbanes

Maubourguet Hautes-Pyrénées Maubourguet Voguer entre mer et merveilles Jauge de 12 personnes, enfants compris, pour une durée de 1h.

De 7 à 77 ans et plus…

– Atelier sur “L'univers d'Ôkeanos”: jeux, découpages et collages “Mosaïque au dieu

océan”.

– Lectures d'albums pour petits et grands en plein air sur le thème “Mer et merveilles”.

– Au bord ou sous la mer avec ses mots fléchés, mots mêlées, mots croisés, cherche et

trouve, puzzle…

– Découvrez les merveilles marines dans un aquarium virtuel : Projection d'un

documentaire pour enfants. +33 5 62 96 49 08 dernière mise à jour : 2021-06-28 par

