Balma Lasbordes Balma, Haute-Garonne Partir en livre – Mardi 20 juillet Lasbordes Balma Catégories d’évènement: Balma

Haute-Garonne

Partir en livre – Mardi 20 juillet Lasbordes, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Balma. Partir en livre – Mardi 20 juillet

Lasbordes, le mardi 20 juillet à 10:00

Un partir en livre sur le thème de « Mer et merveilles », avec un coin à histoire, un atelier galets contes, un atelier à la découverte du manga, un atelier créatif, un stand la cabane à livres (avec des livres donnés par le Secours populaire).

Renseignements

Un partir en livre sur le thème de « Mer et merveilles » Lasbordes Place Claude Monet, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Balma, Haute-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Lasbordes Adresse Place Claude Monet, 31130 Balma Ville Balma lieuville Lasbordes Balma