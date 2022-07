Partir en livre Lembeye Lembeye Catégories d’évènement: Lembeye

2022-07-08

Pyrénées-Atlantiques Lembeye EUR 0 0 Lecture et théâtre d’objets par « Le Jardin de Jules ».

Une histoire sur l’amitié improbable entre les chats et les souris.

Pour les enfants de 18 mois à 7 ans.

SMT

