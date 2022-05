Partir en Livre ! Lectures, goûter et jeux en plein air

2022-07-13 15:30:00 15:30:00 – 2022-07-13 17:30:00 17:30:00 En 2022, le Centre national du livre vous donne rendez-vous du 22 juin au 24 juillet, partout en France, pour une nouvelle édition de « Partir en Livre », la grande fête du livre pour la jeunesse. La Médiathèque de Joué-lès-Tours a répondu présente en conviant tous les gourmands d’histoires lues et de jeux de société dans les deux parcs de Joué-lès-Tours sur les deux premiers mercredis de juillet. L’été commence bien ! Dans le Parc de la Rabière (solution de repli en cas d’intempéries)

