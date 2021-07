Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Partir en livre : Lectures et contes en plein air Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Pyrénées-Atlantiques

Partir en livre : Lectures et contes en plein air Monein, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Monein. Partir en livre : Lectures et contes en plein air 2021-07-16 10:00:00 – 2021-07-16

Monein Pyrénées-Atlantiques Pour les 6-8 ans. Pour les 6-8 ans. +33 5 59 21 21 25 Pour les 6-8 ans. La MéMo dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Monein, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Monein Adresse Ville Monein lieuville 43.32008#-0.58029