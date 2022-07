PARTIR EN LIVRE : LECTURES DANS LE JARDIN Guérande, 20 juillet 2022, Guérande.

PARTIR EN LIVRE : LECTURES DANS LE JARDIN

2022-07-20 – 2022-07-20

Dans le cadre de Partir en livre, une animation lectures pour les plus petits vous est proposée dans le jardin de la librairie l’Esprit Large, en partenariat avec les associations Millefeuilles et Petit Lu et l’Equipée d’Adel, soutenu par le CNL et le ministère de la Culture.Lecture pour les enfants, de 0 à 3 ans, d’albums autour de l’Amitié.

