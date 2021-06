Nevers Kiosque du Parc Roger-Salengro,Nevers Nevers, Nièvre Partir en livre / Lectures, coloriages et jeux Kiosque du Parc Roger-Salengro,Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Kiosque du Parc Roger-Salengro, Nevers, le mardi 13 juillet à 14:30

Venez ouvrir la malle aux histoires et embarquez avec eux pour un voyage merveilleux ! Lectures, coloriages et petits jeux disponibles pour enfants de 3 à 10 ans.

Entrée libre, Gratuit

Sylvie, Anaïs et Christophe vous attendent nombreux pour ouvrir la malle aux histoires !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-13T14:30:00 2021-07-13T16:30:00

