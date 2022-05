PARTIR EN LIVRE: LECTURES À LA COULÉE VERTE, 6 juillet 2022, .

PARTIR EN LIVRE: LECTURES À LA COULÉE VERTE

2022-07-06 – 2022-07-06

Entre deux tours de toboggan, partagez un moment paisible avec bébé et vos tout-petits. Ouvrez grand les oreilles, l’histoire va commencer…

Un rendez-vous sur le terrain de jeux de la Coulée Verte où chacun peut venir écouter les histoires qui lui sont racontées et ouvrir les livres en toute liberté.

Un rendez-vous proposé dans le cadre de l’événement national : www.partir-en-livre.fr,

Un partenariat Médiathèque Samuel Beckett et Association Mille-Feuilles et Petit Lu.



Pour les 0-6 ans.

A la coulée verte, 5 rue du sénéchal. Annulation en cas de pluie.

Entre deux tours de toboggan, partagez un moment paisible avec bébé et vos tout-petits. Ouvrez grand les oreilles, l’histoire va commencer…

Un rendez-vous sur le terrain de jeux de la Coulée Verte où chacun peut venir écouter les histoires qui lui sont racontées et ouvrir les livres en toute liberté.

Un rendez-vous proposé dans le cadre de l’événement national : www.partir-en-livre.fr,

Un partenariat Médiathèque Samuel Beckett et Association Mille-Feuilles et Petit Lu.



Pour les 0-6 ans.

A la coulée verte, 5 rue du sénéchal. Annulation en cas de pluie.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par