Partir en livre : Lecture musicale Villers-sur-Mer, 22 juillet 2022, Villers-sur-Mer.

Partir en livre : Lecture musicale Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

2022-07-22 – 2022-07-22 Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau

Villers-sur-Mer Calvados

Lecture musicale des aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn avec Frédérique Bruyas et le musicien René Bruyer. Quand le livre est un spectacle qui enchante le public et l’entraîne sur les voie(x)s de l’ailleurs, pour les petits comme pour les grands. Pour accompagner la voix de Frédérique Bruyas, René Miller mélange le jazz, le blues, le gospel, le dixieland et même la pop music avec une émotion et une énergie tout droit sorties de Bourbon Street.

Lecture musicale des aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn avec Frédérique Bruyas et le musicien René Bruyer. Quand le livre est un spectacle qui enchante le public et l’entraîne sur les voie(x)s de l’ailleurs, pour les petits comme pour les…

Lecture musicale des aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn avec Frédérique Bruyas et le musicien René Bruyer. Quand le livre est un spectacle qui enchante le public et l’entraîne sur les voie(x)s de l’ailleurs, pour les petits comme pour les grands. Pour accompagner la voix de Frédérique Bruyas, René Miller mélange le jazz, le blues, le gospel, le dixieland et même la pop music avec une émotion et une énergie tout droit sorties de Bourbon Street.

Salle panoramique du casino Place du Lieutenant Fernand Fanneau Villers-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-08 par