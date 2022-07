[PARTIR EN LIVRE] Lecture musicale de Tom Sawyer et Huckleberry Finn Dives-sur-Mer, 21 juillet 2022, Dives-sur-Mer.

[PARTIR EN LIVRE] Lecture musicale de Tom Sawyer et Huckleberry Finn

Cour de l’école Colleville Dives-sur-Mer Calvados

2022-07-21 – 2022-07-21

Dives-sur-Mer

Calvados

Découvrez les aventures de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, contées par la compagnie Escargot Ma Non Troppo. Avec les textes de Mark Twain, Frédérique Bruyas à la lecture et René Miller au chant et au banjo, pour une musique blues traditionnelle du Mississipi ! Dès 8 ans.

Compagnie PMVV le grain de sable

Dives-sur-Mer

