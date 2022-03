Partir en livre “L’amitié” Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Lecture de contes et comptines autour du thème de l’amitié et fabrication du célèbre bracelet de l’amitié. Mardi 12 juillet à 14h dans le parc de jeux de la Brunette à Chevillon Mardi 19 juillet à 14h dans le parc du château d’Eurville Vendredi 22 juillet à 14h dans les jardin de la médiathèque

Entrée libre sur inscription

