Partir en livre Jardin du commandant Linet La Porte du Der, jeudi 11 juillet 2024.

Partir en livre La 10ème édition de Partir en Livres se tiendra au jardin Linet, et sera sur le thème de « Sports et Jeux ». Jeudi 11 juillet, 09h30 Jardin du commandant Linet accès libre

Début : 2024-07-11T09:30:00+02:00 – 2024-07-11T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T09:30:00+02:00 – 2024-07-11T12:00:00+02:00

Grande fête estivale du livre pour la jeunesse, le livre sort des médiathèques pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire, au travers de jeux coopératifs, d’animations et de lectures.

Jardin du commandant Linet Montier-en-Der 52220 LA PORTE DU DER La Porte du Der 52220 Montier-en-Der Haute-Marne Grand Est

Lecture atelier