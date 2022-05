PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande SABRES Sabres Sabres Catégories d’évènement: Landes

Sabres

PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande SABRES Sabres, 12 juillet 2022, Sabres. PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande SABRES Route de Luglon PISCINE Sabres

2022-07-12 14:00:00 – 2022-07-12 18:00:00 Route de Luglon PISCINE

Sabres Landes Sabres EUR 4ème édition de PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande 2022 Rendez vous à la piscine pour un après midi les pieds dans l’eau. Au programme: 14h/18h : Atelier Arts Plastiques avec l’artiste Stivell Pérot + biblio nomade 15h: Lecture d’albums avec Culture Mômes. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie Manifestation dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec les médiathèques du territoire et soutenue par le Département des Landes 4ème édition de PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande 2022 Rendez vous à la piscine pour un après midi les pieds dans l’eau. Au programme: 14h/18h : Atelier Arts Plastiques avec l’artiste Stivell Pérot + biblio nomade 15h: Lecture d’albums avec Culture Mômes. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie Manifestation dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec les médiathèques du territoire et soutenue par le Département des Landes 4ème édition de PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande 2022 Rendez vous à la piscine pour un après midi les pieds dans l’eau. Au programme: 14h/18h : Atelier Arts Plastiques avec l’artiste Stivell Pérot + biblio nomade 15h: Lecture d’albums avec Culture Mômes. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie Manifestation dans le cadre de la saison culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec les médiathèques du territoire et soutenue par le Département des Landes Route de Luglon PISCINE Sabres

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sabres Autres Lieu Sabres Adresse Route de Luglon PISCINE Ville Sabres lieuville Route de Luglon PISCINE Sabres Departement Landes

Sabres Sabres Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sabres/

PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande SABRES Sabres 2022-07-12 was last modified: by PARTIR EN LIVRE en Coeur Haute Lande SABRES Sabres Sabres 12 juillet 2022 Landes Sabres

Sabres Landes