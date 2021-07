Moustey Moustey Landes, Moustey PARTIR EN LIVRE en COEUR HAUTE LANDE Moustey Moustey Catégories d’évènement: Landes

Rendez vous MOUSTEY pour la dernière date de notre itinérance sur le territoire pour un après midi en famille ou entre amis… Au programme :

Atelier Land'Art avec la plasticienne Stivell Pérot, un coin lecture et lectures d'albums. L'oeuvre collective réalisée pendant le festival sera offerte au parcours artistique Landes'Art de Moustey

