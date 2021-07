Labouheyre Labouheyre Labouheyre, Landes PARTIR EN LIVRE en COEUR HAUTE LANDE Labouheyre Labouheyre Catégories d’évènement: Labouheyre

Landes

PARTIR EN LIVRE en COEUR HAUTE LANDE Labouheyre, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Labouheyre. PARTIR EN LIVRE en COEUR HAUTE LANDE 2021-07-16 14:00:00 – 2021-07-16 18:00:00

Labouheyre Landes Labouheyre Rendez vous à Labouheyre pour un après midi en famille ou entre amis… Au programme : De 14h à 18h : Atelier Land'Art avec la plasticienne Stivell Pérot, un coin lecture et lectures d'albums. 15H00: spectacle « Bal à Contes » compagnie Hors Sujet

+33 5 58 07 05 05

Communauté de Communes Cœur Haute LANDE dernière mise à jour : 2021-06-30 par OT Cœur Haute Lande

