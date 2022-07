[PARTIR EN LIVRE] Dessine-moi un bison Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

[PARTIR EN LIVRE] Dessine-moi un bison Dives-sur-Mer, 15 juillet 2022, Dives-sur-Mer. [PARTIR EN LIVRE] Dessine-moi un bison

Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer Calvados Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot

2022-07-15 – 2022-07-15

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot

Dives-sur-Mer

Calvados Gaya Wisniewski, l’illustratrice de l’album « Mon Bison », vous propose un atelier de création au fusain. L’occasion peut-être de découvrir une nouvelle technique, mais surtout de repartir avec de beaux dessins ! Dès 6 ans. Gaya Wisniewski, l’illustratrice de l’album « Mon Bison », vous propose un atelier de création au fusain. L’occasion peut-être de découvrir une nouvelle technique, mais surtout de repartir avec de beaux dessins ! Dès 6 ans. Gaya Wisniewski, l’illustratrice de l’album « Mon Bison », vous propose un atelier de création au fusain. L’occasion peut-être de découvrir une nouvelle technique, mais surtout de repartir avec de beaux dessins ! Dès 6 ans. Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Dives-sur-Mer Calvados Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Ville Dives-sur-Mer lieuville Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

[PARTIR EN LIVRE] Dessine-moi un bison Dives-sur-Mer 2022-07-15 was last modified: by [PARTIR EN LIVRE] Dessine-moi un bison Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 15 juillet 2022 Avenue du Commandant Charcot Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer Calvados

Dives-sur-Mer Calvados