Argentonnay Argentonnay Argentonnay, Deux-Sèvres Partir en livre – « Des elles, des ils » – Perenne Compagnie Argentonnay Argentonnay Catégories d’évènement: Argentonnay

Deux-Sèvres

Partir en livre – « Des elles, des ils » – Perenne Compagnie Argentonnay, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Argentonnay. Partir en livre – « Des elles, des ils » – Perenne Compagnie 2021-07-16 16:00:00 – 2021-07-16 16:40:00 Bibliothèque 3 bis rue des douves

Argentonnay Deux-Sèvres Argentonnay Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

Au fil de la lecture de livres pour la jeunesse, Katia Grange et Christian Brouard nous font rencontrer des enfants qui « ne sont pas dans les cases ». Une invitation à envisager la liberté que devrait avoir chacun de se construire selon ses aspirations profondes, de s’épanouir au-delà des assignations de genre… Tout public, à partir de 5 ans.

Sur réservation Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

Au fil de la lecture de livres pour la jeunesse, Katia Grange et Christian Brouard nous font rencontrer des enfants qui « ne sont pas dans les cases ». Une invitation à envisager la liberté que devrait avoir chacun de se construire selon ses aspirations profondes, de s’épanouir au-delà des assignations de genre… Tout public, à partir de 5 ans.

Sur réservation +33 5 49 65 75 46 Dans le cadre de la grande fête du livre pour la jeunesse, « Partir en Livre », les Bibliothèques de l’Agglo2b vous proposent des animations variées et dans plusieurs lieux.

Au fil de la lecture de livres pour la jeunesse, Katia Grange et Christian Brouard nous font rencontrer des enfants qui « ne sont pas dans les cases ». Une invitation à envisager la liberté que devrait avoir chacun de se construire selon ses aspirations profondes, de s’épanouir au-delà des assignations de genre… Tout public, à partir de 5 ans.

Sur réservation dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Argentonnay, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Argentonnay Adresse Bibliothèque 3 bis rue des douves Ville Argentonnay lieuville 46.98541#-0.45096