Chevreaux Jura Chevreaux Animation organisée par la médiathèque de la Communauté de Communes Porte du Jura en partenariat avec l’association les Amis de Chevreaux Chatel, sur le thème de l’amitié.

Le 22 et 23 juillet de 10h à 18h. mediatheque@ccportedujura.fr +33 3 84 44 05 61 http://mediatheque.ccportedujura.fr/ Animation organisée par la médiathèque de la Communauté de Communes Porte du Jura en partenariat avec l’association les Amis de Chevreaux Chatel, sur le thème de l’amitié.

Le 22 et 23 juillet de 10h à 18h. Chevreaux

