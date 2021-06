Cugnaux Centre social "Espace Mosaïque" Cugnaux, Haute-Garonne Partir en Livre Centre social « Espace Mosaïque » Cugnaux Catégories d’évènement: Cugnaux

Le Quai des Savoirs participe à l’opération _Partir en Livre_ et vous invite à découvrir la fabrication numérique. ### Réalisation d’une carte-maquette en volume **Avec Combustible Numérique et Mickaël Jourdan (illustrateur jeunesse)** À l’aide d’un logiciel de dessin vectoriel et d’une découpe laser, vous allez créer une maquette de bateau personnalisée. Accompagné par Mickaël Jourdan, illustrateur jeunesse, chaque participant va imaginer et créer des éléments sur ordinateur puis leur donner vie à l’aide d’une machine à commande numérique (découpe laser). Après la découpe, la maquette en volume sera ensuite assemblée. Sur inscription auprès des structures partenaires — Samedi 3 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h Centre social Espace Mosaïque Cugnaux En partenariat avec le Quai des Arts de Cugnaux — Mardi 6 juillet de 16h30 à 20h30 Parc Odyssud Blagnac En partenariat avec la médiathèque Odyssud — Vendredi 23 juillet de 17h à 20h Lac de la Reynerie En partenariat avec la médiathèque Grand M Découvrez la fabrication numérique à travers la réalisation d’une carte-maquette en volume ! Centre social « Espace Mosaïque » 1 place de la libération 31270 Cugnaux Cugnaux Le Vivier Haute-Garonne

