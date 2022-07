PARTIR EN LIVRE : Baha, le chevalier à l’histoire inconnue Hermes Hermes Catégories d’évènement: Hermes

Oise Hermes Cie Les Invisibles 14h30 : Spectacle de marionnette

Baha est un jeune garçon qui survit dans une décharge. Le jour où il trouve un livre de contes son quotidien se métamorphose. Il peut dorénavant se réfugier dans son monde imaginaire, dans ses rêves d’aventures au coeur d’univers féériques, s’inventer des amitiés. 15h30 : Atelier d’illustration avec Estelle Thoury

Avec l’aide de l’illustratrice Estelle Thoury, venez dessiner votre personnage préféré du spectacle Baha et participer à la création d’un livre collectif.

À partir de 5 ans

Inscriptions au 03 44 12 17 52

