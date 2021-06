Gourdon Gourdon Gourdon, Lot Partir en Livre…..au bord de l’Étang »Écoute s’il Pleut » à Gourdon : «Lac et merveilles» Gourdon Gourdon Catégories d’évènement: Gourdon

Lot

Partir en Livre…..au bord de l’Étang »Écoute s’il Pleut » à Gourdon : «Lac et merveilles» Gourdon, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Gourdon. Partir en Livre…..au bord de l’Étang »Écoute s’il Pleut » à Gourdon : «Lac et merveilles» 2021-07-22 10:00:00 – 2021-07-22 12:00:00

Gourdon Lot > de 10h à 12h : Lectures d’albums et de kamishibaï

> de 13h à 17h : Installez-vous confortablement sur l’herbe ou sur des transats, la BIG fournit romans, presses et BD. Retrouvez la Bibliothèque de Gourdon (BIG) au bord du Lac Écoute s’il pleut > de 10h à 12h : Lectures d’albums et de kamishibaï

> de 13h à 17h : Installez-vous confortablement sur l’herbe ou sur des transats, la BIG fournit romans, presses et BD. ©Partir en livre 2021 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Gourdon, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Gourdon Adresse Ville Gourdon lieuville 44.75044#1.37766