PARTIR EN LIVRE: ATELIERS ARTISTIQUES, 19 juillet 2022, .

PARTIR EN LIVRE: ATELIERS ARTISTIQUES

2022-07-19 16:00:00 – 2022-07-19 17:30:00

Emmanuelle Houssais présente son métier d’autrice-illustratrice nantaise. Elle partage son univers imprégné par la nature, le vivant, l’écologie et ses passions à travers ses ateliers artistiques.

Infos pratiques : sur inscription à partir du 6 juillet

Les lectrices de l’association Mille-feuilles et Petit Lu vont à la rencontre des parents et des tout-petits sur leurs lieux de vie et de passage. Elles contribuent à promouvoir l’idée que ” Les livres c’est bon pour les bébés”. Elles partagent, avec les personnes bienveillantes qui les accompagnent, leur plaisir à lire à haute voix. Elles proposent des lectures individuelles dans le plus grand respect de l’enfant et de sa famille. Chacun va à son rythme en fonction de son vécu. Les lectrices sont fidèles aux textes et ne cherchent pas à savoir ce que l’enfant a compris…

A l’occasion de “Partir en livre” et aussi des 30 ans de Mille-feuilles et Petit Lu, “Bébé Croque-livre”, l’association souhaite partager son intérêt pour la sensibilisation des tout-petits à l’éveil culturel et artistique !

