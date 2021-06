Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Partir en Livre à Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Vic-en-Bigorre

Partir en Livre à Vic-en-Bigorre Médiathèque de Vic, 30 juin 2021-30 juin 2021, Vic-en-Bigorre. Partir en Livre à Vic-en-Bigorre

du mercredi 30 juin au samedi 24 juillet à Médiathèque de Vic

Du 30 juin au 25 juillet, la médiathèque vous invite à jouer avec les dés à histoires. Seuls ou en famille, amusez-vous à lancer les dés et inventez une histoire avec les images obtenues. Postez-la dans une bouteille auprès des bibliothécaires. Elle sera publiée sur la page Facebook: @reseaudemediathequesadourmadiran Le jeu et sa règle détaillée sont en libre accès aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Entrée libre

Une bouteille à la mer Médiathèque de Vic quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T09:00:00 2021-06-30T12:00:00;2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T18:00:00;2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T18:00:00;2021-07-03T09:00:00 2021-07-03T12:30:00;2021-07-07T09:00:00 2021-07-07T12:00:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T18:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T12:30:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T12:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T18:00:00;2021-07-17T09:00:00 2021-07-17T12:30:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T12:00:00;2021-07-21T13:30:00 2021-07-21T18:00:00;2021-07-23T13:30:00 2021-07-23T18:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque de Vic Adresse quai rossignol 65500 Vic-en-Bigorre Ville Vic-en-Bigorre lieuville Médiathèque de Vic Vic-en-Bigorre