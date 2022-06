Partir en Livre à Saint-Félix Saint-Félix Saint-Félix Catégories d’évènement: 46100

Saint-Félix 46100 Saint-Félix Dans le cadre de la Fête de l’école, à Saint-Félix, venez faire une pause Astromobile ! Installez-vous confortablement dans un hamac de notre bibliothèque ambulante et laissez-vous emporter par les histoires que vous conteront les bibliothécaires du Grand-Figeac. astrolabe

