Square, le mercredi 7 juillet à 15:00

Lectures d’albums pour les 3-5 ans sur le thème « Mer et merveille », sélectionnés sur le site de Partir en Livre. peinture sur galets. En cas de mauvais temps, repli au Petit théâtre.

Entrée libre

Lecture sous les arbres du square Square 65140 Rabastens-de-Bigorre Rabastens-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

2021-07-07T15:00:00 2021-07-07T18:00:00

