Ille-et-Vilaine Partir en livre à Maenroch

Partir en livre à Maenroch, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, . Partir en livre à Maenroch 2021-07-02 14:00:00 – 2021-08-27 15:00:00

Partagez un moment de lecture en plein air et profitez de l'été avec la médiathèque de Maenroch. Tous les vendredis de juillet et août. Rendez-vous au City-Stade de Maenroch, derrière la piscine. bibli.maenroch@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 18 55 25

