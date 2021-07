Livernon Livernon Livernon, Lot Partir en Livre à Livernon Livernon Livernon Catégories d’évènement: Livernon

Lot

Partir en Livre à Livernon Livernon, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Livernon. Partir en Livre à Livernon 2021-07-21 16:00:00 – 2021-07-21

Livernon Lot Livernon En juillet, prenez le large avec les médiathèques ! L’été est la saison de toutes les aventures ! Au bord du lac, à l’ombre d’arbres centenaires, ou allongé dans un hamac, on vous emmène découvrir mers et merveilles en compagnie de l’illustratrice Soline Garry. Les enfants laisseront s’exprimer leur créativité en concevant à ses côtés une fresque éphémère lors d’ateliers d’illustration. « L’océan, les embruns, les tempêtes, les grands voiliers… quand c’est l’été et qu’on habite très loin de la mer, alors il suffit de la faire venir à soi !

Poissons volants en guise d’oiseaux, crabes grimpeurs d’arbre, forêts d’algues, sirènes escaladant les montagnes, vaches sacrées surfant des vagues, bateaux à roulettes, dieux marins assis sur des nuages… Le merveilleux est partout, et surtout là où on ne l’attend pas ! »

Soline Garry Au programme : lecture détente autour de la bibliothèque ambulante de l’Astrolabe et ateliers d’illustration avec Soline Garry.

Ateliers sur inscription de 7 à 12 ans Poursuivez l’aventure en créant votre propore leporello (livret accordéon), lors d’un atelier bonus proposé à la médiathèque de Capdenac-Gare et la libraire Champollion avec l’illustratrice Juliette Léveillé, le vendredi 23 juillet à 15 h.

Atelier sur inscription – à partir de 6 ans Partir en livre est une manifestation nationale proposée par le Centre National du Livre +33 5 65 10 87 31 dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Livernon, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Livernon Adresse Ville Livernon lieuville 44.64663#1.84517