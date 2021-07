Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées Partir en livre à la Médiathèque : balade contée Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées Balade contée par Patricia Ackin. THÈME : “ La grande légende des Pyrénées “ fresque narrative tissée au fil du merveilleux comme un morceau d’épopée venu du fond des âges où l’on croise dragons, serpents de mer, déesses, demi dieux des îles, géants des pics, princesse Pyrène, reine des fées et des ruisseaux…

À l'occasion de la 7ème édition de la manifestation autour du livre jeunesse « Partir en Livre », qui se déroule partout en France du 30 juin au 25 juillet 2021 autour du thème « Mer et merveilles », la médiathèque Simone Veil vous propose son programme : atelier cartes postales ou balades contées au vallon de Salut !

Balade contée par Patricia Ackin. THÈME : " La grande légende des Pyrénées " fresque narrative tissée au fil du merveilleux comme un morceau d'épopée venu du fond des âges où l'on croise dragons, serpents de mer, déesses, demi dieux des îles, géants des pics, princesse Pyrène, reine des fées et des ruisseaux…

Rendez-vous à 15h15 sous le porche de l'entrée du vallon de Salut – Durée : 1h15 environ. À partir de 5 ans. En cas de mauvais temps, rendez-vous à la même heure à la maison de quartier de Clair Vallon 1, rue des Tilleuls à Bagnères ENTRÉE LIBRE – La jauge maximale est de 35 personnes par balade.

