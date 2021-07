Partir en livre à la Caverne du Dragon Oulches-la-Vallée-Foulon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Oulches-la-Vallée-Foulon.

Partir en livre à la Caverne du Dragon 2021-07-10 – 2021-07-10

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

Partir en livre est la grande fête du livre jeunesse organisée par le Centre national du livre (CNL), sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec le Concours du Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) et pour cette septième édition, le Centre d’Accueil du Visiteur – Caverne du Dragon a une nouvelle fois souhaité vous proposer des activités.

Parce que le plaisir de lire est essentiel, et qu’il faut encourager petits et grands à prendre le temps de se réunir autour d’un livre, d’une bande dessinée, parce qu’il faut mettre à la portée de tous, ces portes vers l’imaginaire que représentent la lecture, l’écriture et l’art sous toutes ses formes, partez en livre avec nous cet été avec deux ateliers gratuits réalisés en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement – Fédération de l’Aisne :

– Le 10 juillet 2021 à 15h : atelier créations artistiques (collages) pour petits et grands.

– Le 17 juillet 2021 à 15h : atelier lecture d’extraits d’ouvrages de poilus pour petits et grands.

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/

CNL

dernière mise à jour : 2021-07-01 par SIM Picardie – Aisne Tourisme – Admin