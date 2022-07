PARTIR EN LIVRE À JUVARDEIL Juvardeil, 10 juillet 2022, Juvardeil.

PARTIR EN LIVRE À JUVARDEIL

Aire de repos Juvardeil Maine-et-Loire

2022-07-10 – 2022-07-10

Juvardeil

Maine-et-Loire

Juvardeil

Célébrons l’amitié à Juvardeil dimanche 10 juillet 2022 !

Le réseau des bibliothèque vous propose à l’aire de repos : Coin lecture, espace jeux de société, maquillage, coloriage géant et bracelets…

Exposition ludique Hervé Tullet et fresque collaborative

Jeux en bois en grandeur nature (puissance 4, mikado, et autres jeux inédits)

Ateliers créatifs animés par la Paf’ Mobile

Performance acrobatique par la Cie Bras Tendus (ça va déménager !) à 15h30

Ateliers découvertes des arts du cirque de 16h à 17h30

Eco-manège « Le temps des sourires » proposé par la Guinguette Court-circuit.

Bref un après-midi détente sur les bords de Sarthe.

« Partir en livre », une animation du réseau des bibilothèques du Haut-Anjou dimanche 10 juillet 2022 à Juvardeil, de 13h30 à 18h.

+33 6 79 97 42 99 https://www.valleesduhautanjou.fr/vie-culturelle/le-reseau-des-bibliotheques/

