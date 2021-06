Andrest Médiathèque d'Andrest Andrest, Hautes-Pyrénées Partir en Livre à Andrest Médiathèque d’Andrest Andrest Catégories d’évènement: Andrest

Médiathèque d’Andrest, le vendredi 23 juillet à 20:30

Balade contée par Nathalie lhoste-Clos de la Compagnie Laluberlu et en partenariat avec le Foyer laïque d’Andrest. Durée: 1 heure environ

Entrée libre

Balade contée au fil de l'eau et retraite aux flambeaux Médiathèque d'Andrest 4, espace Jean Moulin 65390 Andrest

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T20:30:00 2021-07-23T22:00:00

