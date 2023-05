Partir en Livre 2023 dans les bibliothèques Catégorie d’Évènement: ile de france Partir en Livre 2023 dans les bibliothèques, 22 juin 2023, . Du jeudi 22 juin 2023 au dimanche 23 juillet 2023 :

.Tout public. gratuit

Les bibliothèques de Paris participent à la grande fête du livre qui a lieu partout en France chaque année en début d’été. Les bibliothèques de Paris participent l’édition 2023 de Partir en livre, la grande fête du livre jeunesse – initiée par le Centre national du livre – qui a lieu chaque année partout en France en juillet. Venez participer à des ateliers avec des illustrateurs et des illustratrices jeunesse ou assister à des spectacle ou des lectures musicales. Cette année, découvrez teoute une programmation autour du thème : la liberté. Certains ateliers sont sur réservation sur https://bibliocite.fr/evenements/ Dans de nombreuses bibliothèques de Paris et à l’espace des Bibliothèques au Bassin de la Villette sur Paris Plages. Contact : https://bibliocite.fr/evenements/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/ https://www.facebook.com/Bibliotheques.Paris/

Partir en livres Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Partir en Livre 2023 dans les bibliothèques 2023-06-22 was last modified: by Partir en Livre 2023 dans les bibliothèques 22 juin 2023 chamisme

Paris