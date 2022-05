Partir en livre 2022 Loudéac, 21 juillet 2022, Loudéac.

Partir en livre 2022 Loudéac

2022-07-21 10:00:00 – 2022-07-21 16:30:00

Loudéac 22600

Partir en Livre, la grande fête du livre jeunesse, revient en Bretagne Centre cet été sur le thème de l’amitié ! Cet événement, soutenu par le Centre National du Livre, dynamise le livre et la lecture hors les murs pendant la période estivale. Une pléiade d’activités et de rencontres sont ainsi prévues pour toute la famille avec le CAC SUD 22, le réseau des bibliothèques de Bretagne Centre et les communes participantes.

Apportez votre pique-nique.

Rencontre et activités avec Charles DUTERTRE, auteur-illustrateur. Ateliers créatifs et activités découverte autour du livre.

+33 2 96 25 68 33 http://partir-en-livre.fr/

