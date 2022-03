Partir en livre 2022 à Nérac Nérac, 15 juillet 2022, Nérac.

Partir en livre 2022 à Nérac Nérac

2022-07-15 – 2022-07-16

Nérac Lot-et-Garonne Nérac

EUR Avec Partir en Livre, manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. Les invitations à lire sont multiples et variées partout en France.

L’association Les Amis d’Yves Chaland propose deux jours d’animations le 15 et 16 juillet au Parc Royal de la Garenne à Nérac : initiation à la bande dessinée, rencontres d’auteurs, dessins, jeux, lectures, piques-niques.

+33 5 53 65 27 75

Nérac

