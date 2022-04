Partir en livre

Partir en livre, 23 juillet 2022, . Partir en livre

2022-07-23 – 2022-07-23 Le Musée du Poiré participe à l’événement national “Partir en livre”. Toute la journée, venez profiter du verger pour vous adonner à la lecture. Des livres seront mis à votre disposition. Une conteuse donnera une réprésentation. (Plus d’informations à venir sur le site internet du Parc). Le Musée du Poiré participe à l’événement national “Partir en livre”. Toute la journée, venez profiter du verger pour vous adonner à la lecture. Des livres seront mis à votre disposition. Une conteuse donnera une réprésentation. (Plus d’informations… Le Musée du Poiré participe à l’événement national “Partir en livre”. Toute la journée, venez profiter du verger pour vous adonner à la lecture. Des livres seront mis à votre disposition. Une conteuse donnera une réprésentation. (Plus d’informations à venir sur le site internet du Parc). dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville