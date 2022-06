Partir en livre

2022-07-06 15:00:00 – 2022-07-20 Heure du conte au jardin public . Dans le cadre de « Partir en livre » sur le thème de l'amitié . La médiathèque se met à l'heure d'été et vous propose deux séances de lecture sur l'herbe. Un petit moment de lecture estival à l'ombre des arbres du jardin public. Venez écouter des histoires et des chansons sur l'amitié, vous détendre en famille ou entre amis dans le cadre de l'évènement "Partir en livre". En cas de pluie, repli à la médiathèque mediatheque@ville-guingamp.com +33 2 96 44 06 60 http://mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/

