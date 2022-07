Partir en livre

2022-07-12 – 2022-07-12 LES LECTURES DESSINÉES par la Compagnie Troll À LA NOVYTHÈQUE15h00-16h00Dès 5 ans et en familleSalle des fêtes de Novy-Chevrières, 11 Rue Bout Haut 08300 Novy-Chevrières À L’AGORA17H30-18H30Dès 12 ans et en familleSalle d’animation de l’Agora Médiathèque-MuséeSur inscription dernière mise à jour : 2022-07-01 par

