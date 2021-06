Bordeaux Librairie Mollat Bordeaux, Gironde Partir en Livre 2021 – Quizz sur l’univers de Philip Pullman Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Partir en Livre 2021 – Quizz sur l’univers de Philip Pullman Librairie Mollat, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Bordeaux. Partir en Livre 2021 – Quizz sur l’univers de Philip Pullman

du lundi 5 juillet au lundi 19 juillet à Librairie Mollat

Vous pensez que la série « A la croisée des mondes » n’a pas de secrets pour vous ? >>> Rendez-vous au rayon Ados les lundis 5 juillet, 12 juillet et 19 juillet. Chaque lundi, le premier arrivé qui répondra correctement à toutes les questions posées par son libraire repartira avec un cadeau ! A très vite pour relever le défi ! Public ado et jeunes adultes Vous avez des questions ? Contactez-nous au 05.56.56.40.14 ou à l’adresse mail : [poche@mollat.com](mailto:poche@mollat.com) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Entrée libre

Dans le cadre de Partir en Livre, nous vous mettons au défi de répondre à toutes nos questions sur l’univers de Philip Pullman. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T20:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T20:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Librairie Mollat Adresse 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Librairie Mollat Bordeaux