du mercredi 30 juin au mardi 31 août à Bordeaux

Partez à la découverte de Bordeaux en compagnie des deux chatons. Au fil de vos visites, récoltez des indices pour trouver le mot-code ! >>> Rendez-vous au départ et à l’arrivée au rayon Jeunesse aux horaires d’ouverture entre le 30 juin et le 31 août. Un livret vous sera remis par un libraire. Public enfants de 4-10 ans Vous avez des questions ? Contactez-nous au 05.56.56.40.30 ou à l’adresse mail : [jeunesse@mollat.com](mailto:jeunesse@mollat.com) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Entrée libre

Dans le cadre de Partir en Livre, participez en famille à un jeu de piste dans Bordeaux autour de la série « Macaron et Canelé » parue aux éditions Mollat. Bordeaux Bordeaux Bordeaux Gironde

