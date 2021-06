Bordeaux Librairie Mollat Bordeaux, Gironde Partir en Livre 2021 – Escape Game Pocket Jeunesse Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du mercredi 30 juin au dimanche 25 juillet à Librairie Mollat

Connaissez-vous vraiment vos classiques ? >>> Rendez-vous en librairie aux horaires d’ouverture entre le 30 juin et le 25 juillet. Adressez-vous au rayon Ados pour obtenir le livret de jeu. Public ado et jeunes adultes, seul ou en groupe. Vous avez des questions ? Contactez-nous au 05.56.56.40.14 ou à l’adresse mail : [poche@mollat.com](mailto:poche@mollat.com) L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Entrée libre

Dans le cadre de Partir en Livre, la librairie Mollat et les éditions Pocket Jeunesse vous mettent au défi de résoudre les énigmes de vos livres préférés. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T20:00:00;2021-07-01T10:00:00 2021-07-01T20:00:00;2021-07-02T10:00:00 2021-07-02T20:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-04T14:00:00 2021-07-04T19:00:00;2021-07-05T10:00:00 2021-07-05T20:00:00;2021-07-06T10:00:00 2021-07-06T20:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T20:00:00;2021-07-08T10:00:00 2021-07-08T20:00:00;2021-07-09T10:00:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-10T10:00:00 2021-07-10T20:00:00;2021-07-11T14:00:00 2021-07-11T19:00:00;2021-07-12T10:00:00 2021-07-12T20:00:00;2021-07-13T10:00:00 2021-07-13T20:00:00;2021-07-14T11:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T20:00:00;2021-07-16T10:00:00 2021-07-16T20:00:00;2021-07-17T10:00:00 2021-07-17T20:00:00;2021-07-18T14:00:00 2021-07-18T19:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T20:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T20:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T20:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T20:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T20:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T20:00:00;2021-07-25T14:00:00 2021-07-25T19:00:00

