PARTIR C’EST GRANDIR CHALET BECHARD MORILLON Morillon, lundi 8 juillet 2024.

PARTIR C’EST GRANDIR dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 juillet – 16 août CHALET BECHARD MORILLON

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T07:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-16T00:00:00+02:00 – 2024-08-16T17:00:00+02:00

Proche de Samoëns, le chalet Béchard accueille dans d’excellentes conditions des enfants et des préadolescents.

Bien aménagé, le centre offre des salles de restaurant panoramiques, une salle de spectacle, une bibliothèque, des chambres de 4 lits, une salle d’activités pour chaque groupe…

Tout autour du chalet, on trouve une aire de jeux, un tipi, un coin trappeur, un potager pédagogique, une yourte dans la forêt, un espace aménagé pour le barbecue et une grande forêt.

On peut pratiquer différentes activités en toute sécurité : les petites randonnées sont propices à la découverte des magnifiques paysages montagnards en compagnie de marmottes et chamois.

CHALET BECHARD MORILLON 276, route du Mas Devant 74440 MORILLON Morillon 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « sejours-enfance@choisyleroi.fr »}]

SPORT A LA MONTAGNE