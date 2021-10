Orléans Parcs Peteau et Anjorrant Loiret, Orléans Parties libres d’Echecs (Fête du quartier Madeleine) Parcs Peteau et Anjorrant Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Parties libres d’Echecs dans le cadre de la Fête Automnale.du quartier Madeleine – tout public – tout niveau – 12h-18h Parc Peteau – 61 fbg Madeleine -Tram B arrêt Beaumonts à 100m activités : biodiversité, histoire, adaptation climatique, ruche, arbres, philatélie, Echecs,harmonie St Vincent, troupe de théatre Allo maman bobo animerons l’aprés-midi.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T12:00:00 2021-10-02T18:00:00

