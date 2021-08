Larrau Larrau Larrau, Pyrénées-Atlantiques Parties de pelote Larrau Larrau Catégories d’évènement: Larrau

Pyrénées-Atlantiques

Parties de pelote Larrau, 22 août 2021, Larrau. Parties de pelote 2021-08-22 10:00:00 – 2021-08-22

Larrau Pyrénées-Atlantiques Larrau 10h : Lever de rideau

11h : Finale

Remise des prix, apéritif et repas Billets d’entrée et tickets de repas à retirer impérativement à la mairie de Larrau 10h : Lever de rideau

11h : Finale

Remise des prix, apéritif et repas Billets d’entrée et tickets de repas à retirer impérativement à la mairie de Larrau +33 5 59 28 62 80 10h : Lever de rideau

11h : Finale

Remise des prix, apéritif et repas Billets d’entrée et tickets de repas à retirer impérativement à la mairie de Larrau otsoule dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Détails Catégories d’évènement: Larrau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Larrau Adresse Ville Larrau lieuville 43.01931#-0.95609