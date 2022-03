Parties de Campagnes Centre d’animation municipal Noyelles-lès-Seclin Catégories d’évènement: Nord

Noyelles-lès-Seclin

Parties de Campagnes Centre d’animation municipal, 10 juin 2022, Noyelles-lès-Seclin. Parties de Campagnes

Centre d’animation municipal, le vendredi 10 juin à 20:00

Le Chant des Oiseaux de Janequin, les Quatre Saisons de Vivaldi, la Symphonie Pastorale de Beethoven : depuis toujours, la musique imite, reproduit, interprète le formidable vivier sonore qu’est la Nature. Le premier musicien a sans doute été un oiseau ! Le Chœur Régional Hauts-de-France vous propose une grande bouffée d’air pur, de campagne, des parfums de fleurs et d’herbes fraîches, des chants d’oiseaux et des cris d’animaux, des orages et des couchers de soleil, un hymne à la vie ! Émotions, humour, contemplations seront au rendez-vous, dans des œuvres de Costeley, Janequin, Haydn, Schubert, Debussy, Offenbach, Trénet et bien d’autres… Ce concert est donné dans le cadre du dispositif des Belles Sorties financé par la MEL. Distribution : Solistes : distribution en cours Chœur Régional Hauts-de-France Quatuor à cordes Direction, Eric Deltour

réservations, tarifs : gratuit -18 / plein tarif 5€

Émotions, humour, contemplations seront au rendez-vous, dans des œuvres de Costeley, Janequin, Haydn, Schubert, Debussy, Offenbach, Trénet et bien d’autres… Centre d’animation municipal 18 Rue de Wattignies, 59139 Noyelles-lès-Seclin Noyelles-lès-Seclin Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-10T20:00:00 2022-06-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Noyelles-lès-Seclin Autres Lieu Centre d'animation municipal Adresse 18 Rue de Wattignies, 59139 Noyelles-lès-Seclin Ville Noyelles-lès-Seclin lieuville Centre d'animation municipal Noyelles-lès-Seclin Departement Nord

Centre d'animation municipal Noyelles-lès-Seclin Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyelles-les-seclin/

Parties de Campagnes Centre d’animation municipal 2022-06-10 was last modified: by Parties de Campagnes Centre d’animation municipal Centre d'animation municipal 10 juin 2022 Centre d'animation municipal Noyelles-lès-Seclin Noyelles-lès-Seclin

Noyelles-lès-Seclin Nord