Partie, une création à admirer au Monfort théâtre Le Monfort théâtre Paris, mardi 2 avril 2024.

Du mardi 02 avril 2024 au samedi 06 avril 2024 :

.Public jeunes et adultes. payant

De 5 à 26 euros.

1914. Louis, jeune crieur de Paris issu des quartiers populaires, est mobilisé sur le front. Pris dans les rouages de la broyeuse idéologique des discours officiels, que reste-t-il de celui qui se voit partir à la guerre ? Que peut-on encore écouter de soi et du monde, à l’orée d’une mythologie patriotique qui ne laisse aucune place au doute ?

Tamara Al Saadi → Compagnie La Base

Partie, conçu comme un

échange épistolaire entre Louis et sa mère Eliane, nous plonge au coeur

de ces douloureuses questions, dans un pays meurtri par le bruit des

bombes et l’enfer des tranchées. Avec une mise en scène immersive,

Tamara Al Saadi mêle interprétation théâtrale et création sonore pour

inviter le public à s’engager et devenir lui-même acteur de l’histoire.

Depuis les gradins, charge aux spectateurs d’incarner la rumeur de

Paris, la stupéfaction de la mort de Jaurès, la douleur de la guerre…

Quant aux bruitages, réalisés en direct, ils ajoutent au réalisme de la

situation.

De l’artifice du théâtre jaillit alors l’émotion. Poignant !

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015

Contact : https://theatresilviamonfort.eu/events/partie/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://www.facebook.com/ThSilviaMonfort/ https://theatresilviamonfort.eu/events/partie/

Christophe Raynaud de Lage Partie