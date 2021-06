Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Hautes-Pyrénées, Maubourguet Partie en Livre à Maubourguet Médiathèque de Maubourguet Maubourguet Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Maubourguet

Partie en Livre à Maubourguet Médiathèque de Maubourguet, 30 juin 2021-30 juin 2021, Maubourguet. Partie en Livre à Maubourguet

du mercredi 30 juin au mercredi 7 juillet à Médiathèque de Maubourguet

Lectures, jeux, atelier sur l’univers d’Okeanos, mosaïque du Dieu Océan, et projection d’un documentaire pour enfant sur les merveilles marines.

Sur inscription

Voguer entre mer et merveilles Médiathèque de Maubourguet CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Maubourguet Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T12:00:00;2021-07-07T10:00:00 2021-07-07T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Maubourguet Étiquettes évènement : Autres Lieu Médiathèque de Maubourguet Adresse CAC Jean Glavany allées Larbanes 65700 Maubourguet Ville Maubourguet lieuville Médiathèque de Maubourguet Maubourguet