Bidart Bidart Bidart, Pyrénées-Atlantiques Partie de pelote basque à main nue Bidart Bidart Catégories d’évènement: Bidart

Pyrénées-Atlantiques

Partie de pelote basque à main nue Bidart, 31 juillet 2021, Bidart. Partie de pelote basque à main nue 2021-07-31 18:30:00 – 2021-07-31 Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton

Bidart Pyrénées-Atlantiques Bidart Authentique partie de pelote basque à main nue sur le petit fronton de Bidart. Le port du masque est obligatoire. Authentique partie de pelote basque à main nue sur le petit fronton de Bidart. Le port du masque est obligatoire. +33 5 59 54 93 85 Authentique partie de pelote basque à main nue sur le petit fronton de Bidart. Le port du masque est obligatoire. Pierre Chambion dernière mise à jour : 2021-07-23 par OT Bidart

Détails Catégories d’évènement: Bidart, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bidart Adresse Place Sauveur Atchoarena Petit Fronton Ville Bidart lieuville 43.43921#-1.58999