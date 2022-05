Partie de campagne Le Ménil-de-Briouze, 3 juillet 2022, Le Ménil-de-Briouze.

Partie de campagne Route de Bellou Local chasse Le Ménil-de-Briouze

2022-07-03 – 2022-07-03 Route de Bellou Local chasse

Le Ménil-de-Briouze 61220 Le Ménil-de-Briouze

Environ 10 km de chemins et petites routes.

Échangez avec des agriculteurs et artisans passionnés sur leur métier :

– Éleveur de Trotteurs

– Éleveurs Bovins

– Fustier

– Artisan boulanger

Redécouvrez le patrimoine et l’histoire locale

-La chapelle du Ménil de Briouze

-Voie verte Briouze – Bagnole de l’Orne

Prévoyez de l’eau et votre pique-nique, il sera apporté le midi par les organisateurs.

-Verre de l’amitié offert en fin de journée

-Quiz : Divers lots à gagner

Participation de 5€/adulte. Gratuit pour le enfants (-12 ans)

De 10 h à 10h30 : Accueil café et départs échelonnés du Local de chasse.

Environ 10 km de chemins et petites routes.

Échangez avec des agriculteurs et artisans passionnés sur leur métier :

– Éleveur de Trotteurs

– Éleveurs Bovins

– Fustier

– Artisan boulanger

Redécouvrez le patrimoine et l’histoire locale

-La chapelle…

+33 6 87 93 05 41

Environ 10 km de chemins et petites routes.

Échangez avec des agriculteurs et artisans passionnés sur leur métier :

– Éleveur de Trotteurs

– Éleveurs Bovins

– Fustier

– Artisan boulanger

Redécouvrez le patrimoine et l’histoire locale

-La chapelle du Ménil de Briouze

-Voie verte Briouze – Bagnole de l’Orne

Prévoyez de l’eau et votre pique-nique, il sera apporté le midi par les organisateurs.

-Verre de l’amitié offert en fin de journée

-Quiz : Divers lots à gagner

Participation de 5€/adulte. Gratuit pour le enfants (-12 ans)

De 10 h à 10h30 : Accueil café et départs échelonnés du Local de chasse.

Route de Bellou Local chasse Le Ménil-de-Briouze

dernière mise à jour : 2022-05-25 par